ريان شرقي يغازل بيتكوفيتش عن طريق بلايلي بهذه الرسالة

أبدى مهاجم ليون الفرنسي وصاحب الأصول الجزائرية ريان شرقي ردة فعل جميلة على الهدف الجميل لمهاجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

و قام ريان شرقي بالتعليق على الهدف الحاسم ليوسف بلايلي على “انستغرام” في مباراة فريقه مولودية الجزائر أمام شبيبة الساورة.

كما وجه ريان شرقي رسالة للناخب الوطني بيتكوفيش والفاف في الوقت نفسه بـ “المغازلة” الشخصية غرضها أنه يتابع كل صغيرة و كبيرة أجواء البطولة الجزائرية و المنتخب الوطني.

وقد تكون الرسالة مفادها استعداده لحمل قميص المنتخب في القريب العاجل، وعودة يوسف بلايلي المرتقبة بالنظر إلى تألقه الملفت للإنتباه.