ريان شرقي يلمّح لاقترابه من تمثيل الخضر

فتح الفرانكو جزائري، ونجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ريان شرقي، باب الالتحاق بالمنتخب الوطني، على مصراعيه، مع انتشار أخبار تتحدث عن اختياره الخضر، على حساب فرنسا.

وانتشر أمس الأحد، فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر مجموعة من الأطفال الجزائريين، ملتفون حول شرقي، بعد لقاء ناديه أمام ستراسبورغ في افتتاح لقاءات “لوال” في الليغ1.

وأخد الأطفال صور تذكارية مع صاحب الـ 19 ربيعا، قبل أن يوجه له أحد الأطفال طلبا من أجل تمثيل الجزائر، وقال: “شرقي أرجوك اختر الجزائر”. ورد نجم ليون: “إن شاء الله إن شاء الله”.

Pour ceux qui demandent, la vidéo date d’il y a moins d’une heure, ça vient du snap de Challenger (un influenceur qui vient de Strasbourg) et qui était avec Rayan après le match https://t.co/UsRv2TLhrr

— la roue libre (@zerroukista) August 13, 2023