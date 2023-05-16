قناة النهار ريان..طالبة جامعية تعشق فن الرسم وتتقن اللغة الصينية بقلم قناة النهار نشر في 16 ماي 2023 - 13:50 لغات شارك غرِّد أرسل 102 0 ريان..طالبة جامعية تعشق فن الرسم وتتقن اللغة الصينية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ue5qr اقرأ أيضا صريح جدا: في اليوم العالمي للصحافة.."قناة النهار" بعيون متابعيها قناة النهار 03 ماي صريح جدا: الدراسة، العمل.. هذه هي معايير النجاح لدى الجزائريين قناة النهار 07 ماي "طالع هابط: العجب في قالمة .. يسقوا الفول بمياه الصرف الصحي قناة النهار 07 ماي عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي الشيخ النوي: قنوات مياه الشروب مطرطقة في حي الزاوية بتبسة والماء ضائع قناة النهار 27 أفريل الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن قناة النهار 29 أفريل رئيس الجمهورية: اكتشفنا قنوات لا تؤمّن موظفيها لدى الضمان الاجتماعي وجرائد لديها ديون لدى المطابع قناة النهار 06 ماي فلاحة: تحسين المردودية وجودة الحليب الطازج .. لضمان حصة في الملابن قناة النهار 26 أفريل المدية : تنامي ظاهرة التخريب والإعتداء على شبكات وخطوط الكهرباء قناة النهار 02 ماي وزير السكن يطمئن.. طـي ملف عدل 2 نهائيـا هذه السنة قناة النهار 07 ماي