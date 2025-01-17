ريان قلي يمدّد عقده مع كوينز بارك رينجرز

وقّع مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ريان قلي، اليوم الجمعة، عقدا جديدا طويل الأمد، رفقة ناديه كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي كوينز بارك رينجرز عن الخبر، عبر موقعه الرسمي. متمنيا للاعب ريان قلي، التوفيق في مساره الكروي المستقبلي.

وقال المهاجم الجزائري، الذي انضمّ إلى النادي منذ أن كان في الثامنة من عمره، في تصريح للموقع الرسمي لناديه: “أنا متحمس جدا، هذا هو بيتي. يسعدني أن أكون هنا وأن أواصل التطور في النادي”.

وأضاف: “لا أستطيع حقاً وصف ذلك، أو أعبّر عن ذلك في كلمات. هذا هو النادي الخاص بي، كوينز بارك هو كل ما أعرفه. لذا فإن الاستمرار في رحلتي هنا أمر مذهل”.