ريان.. وضعية مرضى الكلى تعقدت أكثر خلال جائحة كورونا

دعا رئيس مصلحة طب الكلى وزراعتها بمستشفى نفيسة حمود، طاهر ريان، مرضى الكلى لتجنب الانتقال إلى المستشفيات إلّا للضرورة.

وأوضح ريان، أن السبب يعود لعودة انتشار كورونا بالجزائر،مضيفًا أن هشاشة الوضع الصحي لهؤلاء المرضى يجعلهم أكثر عرضة لكوفيد 19.

وقال البروفيسور طاهر ريان، للتلفزيون العمومي، إن “المعروف طبيًّا عن مرضى الكلى هو مناعتهم الضعيفة ما يجعلهم عرضة لكل الفيروسات”.

وأشار المتحدث، أن منذ تفشي كورونا “تم صياغة مجموعة من التوصيات وزّعت على جميع مصالح طب الكلى عبر التراب الوطني”.

وفي هذا السياق، طالب البروفيسور، وزارة الصحة بتخصيص الكمية الكافية والأولوية لتلقيح جميع مرضى الكلى بالجزائر بسبب وضعهم الصحي الهش.

وأضاف “أن ضعف المناعة عند هؤلاء جعلهم أكثر الفئات عُرضةً لفيروس كورونا ووضعيتهم الصحية تعقدت أكثر من ظهور هذه الجائحة”.

أمّا بخصوص العدد الإجمالي لمرضى الكلى بالجزائر، كشف البروفيسور طاهر ريان، أن هناك 4 ملايين جزائري مريض.

و25 ألف منهم يُعانون من قصور كلوي مزمن يعالجون بمراكز تصفية الدم و2200 منهم من استفادوا من عملية زراعة الكلى.