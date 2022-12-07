قناة النهار ريبورتاج /أطفال البدو الرحل .. المستقبل المجهول بقلم قناة النهار نشر في 07 ديسمبر 2022 - 16:41 ريبورتاج شارك غرِّد أرسل 24 0 ريبورتاج /أطفال البدو الرحل .. المستقبل المجهول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GeCE6 اقرأ أيضا سوق السمك بموريتانيا..قناة النهار في زواياه وتكشف خفاياه قناة النهار 06 ديسمبر رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر برج بوعريريج : بعد السماح بإستيراد العتاد الفلاحي..بشير يطمح لرفع الإنتاج المحلي قناة النهار 05 ديسمبر البيع المباشر من المنتج للمستهلك..ردود متباينة بين الفلاحين و التجار قناة النهار 04 ديسمبر للحد من حوادث المرور..وصف جنائي للمخالفات المرورية وتشديد العقوبة ضرورة قناة النهار 27 نوفمبر للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية قناة النهار 03 ديسمبر طالع هابط: شاهد ماذا فعل مقاول في الطريق العام بالمدية .. الحالة سايبة قناة النهار 17 نوفمبر السعيد شنقريحة ينصّب اللواء محمد الطيب براكاني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران قناة النهار 05 ديسمبر شاهد.. القصّة الكاملة لوفـ ـاة معتمرة بمطار إسطنبول بتركيا قناة النهار 07 ديسمبر النهار "BREAKFAST".. حلويات ومرطبات مع بدر الدين قناة النهار 03 ديسمبر