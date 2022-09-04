قناة النهار ريبورتاج: تطبيق جديد.. أحياء جزائرية بنكهة المدن الذكية بقلم قناة النهار نشر في 04 سبتمبر 2022 - 20:43 مجتمع شارك غرِّد أرسل 113 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/x5jjQ اقرأ أيضا "نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية "عضلات الفخذ قناة النهار 26 أوت زوجوني: تحضيرات عرس "رزيقة وياسين" من ولاية سكيكدة قناة النهار 02 سبتمبر ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الخميس الوطني 21 أوت شاهد ..ماكرون يغادر ديسكو ماغراب معانقا بوعلام صاحب الأستوديو قناة النهار 27 أوت أمن: تحديث وتعزيز عتاد الحماية المدنية من الأولويات في الوقت الراهن قناة النهار 27 أوت مشاهد من مصلحة الإستعجالات الطبية لجرحى انقلاب حافلة نقل المسافرين بالنعامة قناة النهار 31 أوت صريح جدا: الأولياء مستاؤون من إلتهاب أسعار الأدوات المدرسية بسعيدة قناة النهار 28 أوت منال حدلي تكشف عن جديدها للنهار..وهذا ما قالته عن الفنان سولكينغ قناة النهار 16 أوت بوعلام ديسكو ماغراب يكشف ما دار بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون قناة النهار 27 أوت شاهد فرحة عارمة للمنتخب المغربي بعد تأهله للنصف النهائي قناة النهار 03 سبتمبر