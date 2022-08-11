الوطني ريبورتاج: مهن الشواطئ.. سبيل للكسب الحلال بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أوت 2022 - 18:57 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/twWWX اقرأ أيضا 3 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق طمار الوطني 28 جويلية إصابات الفيروس التاجي ترتفع بقوة في الجزائر الوطني 29 جويلية استقبال حافل لأعوان الحماية المدنية المتنقلين لتونس بعد عودتهم إلى أرض الوطن الوطني 22 جويلية تعزيز التعاون بين الجزائر واليابان في مجال الطاقات المتجددة الوطني 04 أوت الإنتخابات الجزئية في أكتوبر ستجرى بنفس إجراءات إنتخابات 27 نوفمبر 2021 الوطني 22 جويلية درجات حرارة جد قياسية.. موجة حر قوية تضرب هذه الولايات بداية من الإثنين الوطني 29 جويلية كريكو تستقبل الوزراء المشاركين في الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية الوطني 29 جويلية التماس 10 سنوات حبسا نافذا لوزير المالية الأسبق لوكال محمد الوطني 03 أوت الجزائر تنفي عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا! الوطني 30 جويلية الحكومة تضع شروطا لممارسة نشاط صناعة العلم الوطني الوطني 23 جويلية