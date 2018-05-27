ريبيري لبن زيمة:”بصحتك خويا”

هنأ النجم الدولي الفرنسي لفريق بايرن ميونيخ الألماني “فرانك ريبيري” مواطنه “كريم بن زيمة” بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونشر ريبيري تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مباشرة بعد نهاية اللقاء.

“لقد أشهروا في وجهك بطاقة حمراء قاسية منذ تقريبا 3 سنوات لكن في هذه السنوات حققت 3 ألقاب للتشمبيانزليغ”.

وأضاف نجم البافاري الذي حقق اللقب مع الفريق الألماني سنة 2013:”بصحتك خويا”.

وقصد ريبيري بتغريدته مسؤولي الإتحاد الفرنسي لكرة القدم وكذا المدرب ديدي ديشان الذي أبعد بن زيمة عن المنتخب الفرنسي.