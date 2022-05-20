ريبيري يتطرّق لإقصاء الخضر من المونديال وينصح الجزائريين

ابدى نجم الكرة الفرنسية سابقا فرانك ريبيري تأسفه الكبير لغياب المنتخب الوطني الجزائري عن مونديال قطر بعد الإقصاء أمام الكاميرون.

كما تطرّق ريبيري للحديث عن الإقصاء في حوار لبرنامج “بعد 90 دقيقة” الذي يبث على “اليوتوب” اليوم “للأسف الجزائر لن تشارك في المونديال. وهذا الامر محزن. هذه هي كرة القدم”.

وقدّم ريبيري نصائحه للجماهير الجزائرية “لا تنسوا ما قدمه المنتخب الجزائري. لديكم مدرب جيّد وهذه هي كرة القدم ويجب العمل في المستقبل”.

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