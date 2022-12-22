ريبيري يخضع لعملية جراحية على مستوى القدم

خضع النجم الفرنسي الأسبق، بلال فرانك ريبيري، أمس الأربعاء، لعملية جراحية على مستوى القدم.

ونشر ريبيري، صورة له عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، ظهر فيها بأحد المستشفيات، مبرزا خضوعه لعملية جراحية على قدمه اليسرى.

كما أرفق النجم السابق لنادي بايرن ميونخ، والعديد من الأندية الأخرى، هذه الصورة بتعليق: “الحمد لله”.

يذكر أن فرانك ريبيري، وضع حذا لمسيرته الكروية في شهر أكتوبر الماضي، بعد مشوار حافل بالألقاب والانجازات.