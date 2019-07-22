ريبيري يدعم محرز على حساب ماني وصلاح

أثنى الدولي الفرنسي، فرانك بلال ريبيري، على الدولي الجزائري رياض محرز، ودوره الكبير في تتويج الخضر بـ”كان 2019″، مؤكدا أنه الأجدر بجائزة الأفضل في إفريقيا.

وصرح ريبيري، في حوار لجريدة “الوطن” المصرية: “محرز لاعب مذهل وما حققه في مسيرته الكروية شيء كبير”.

وأضاف: “جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أقل شيء يمكن أن يقدم لمحرز هذا العام، بالنظر لحصده الدوري الإنجليزي، وكأس أمم إفريقيا”.

وتسائل النجم الفرنسي: “ماذا ينتظر منه الإتحاد الإفريقي، حتى يمنحه تلك الجائزة؟ هو يستحقها عن جدارة واستحقاق”.

وأوضح ريبيري: “كان هناك تنافس بين محرز، وماني، في المباراة النهائية، لكن محرز فاز بلقب إفريقيا، وذلك يمنحه هذه الجائزة”.

وختم فرانك ريبيري: “هذه الجائزة، كانت مرتبطة بالحصول على كأس أمم إفريقيا، من أجل تحديد وجهتها، وحسمها الجزائري من وجهة نظري”.