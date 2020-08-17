ريبيري يصنع الحدث بـ”foulard” زوجته ويؤكد تعلقه بالجزائر

عاد نجم كرة القدم الفرنسي، فرانك ريبيري لصناعة الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا تعلقه الكبير بالجزائر.

وظهر الجناح الطائر مُسترخيا في فناء بيته الفخم في فلورانسا الإيطالية، مُرتديا وشاح زوجته وهيبة بطريقة مُلفتة.

وكتب :”هذا يسترخي الجزائريون”.

ليُضيف بعدها :”بوشاح زوجة القيصر”.

ولا تُعد هذه أول مرة يُظهر فيها “القيصر فرانك” حُبه الكبير ببلد زوجته وهيبة، بل أصبح ذلك إعتاديا لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يعتبرونه جزائريا.

يُذكر بأن أسطورة “الديك” وبايرن ميونيخ، تنقل الى غاية الأراضي المصرية من أجل تشجيع المنتخب الوطني خلال نهائي الكان الأخيرة.