ريبيري يكشف سرّ تعلقه الشديد بالجزائر

كشف نجم الكرة الفرنسية سابقا فرانك ريبيري عن سر علاقته الوطيدة بكل ما هو جزائري خاصة المنتخب الوطني الذي تابعه في نهائي كان 2019.

كما قال ريبيري في حواره لبرنامج “بعد 90 دقيقة” الذي يبث على “اليوتوب” اليوم “كانت الاجواء جميلة . تنظيميا و أتذكر يوما قبل النهائي. اللقاء كان جميلا ولم يكن سهلا. كنت سعيدا جدا من اجل بلماضي ولكل الجزائريين”.

وأضاف “الجزائر بلد عائلتي احب الجزائر كثيرا، زرت مدينة تلمسان كثيراً لقد كان الأمر مميزاً”.

كما ختم “استقبلت بطريقة رائعة من الجزائريين الذين يعشقون كرة القدم و يحبونها”.

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