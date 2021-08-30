ريتا تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل إنفصالها عن محرز!

خرجت الحسناء الهندية ريتا جوهال يوم أمس الأحد عن صمتها بعدما كشفت تفاصيل إنفصالها عن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، والذي أنجبت منه بنتين “عناية وإيلا”

وأجرت عارضة الأزياء الهندية “ريتا جوهال” حوارا مطولا مع صحيفة ذا الصن البريطانية كشفت من خلالها تفاصيل تعرفها على نجم مانشستر سيتي قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض العام الماضي.

وقالت: ”

“محرز ترك الشهرة تتغلب على تصرفاته، لقد تغير كثيرا منذ إ نتقاله إلى مانشستر سيتي، لكن حياة لاعب كرة القدم قصيرة، لذلك يجب عليهم أن يكونو مخلصين ومتمسكين بمن يهتمون بأمرهم، حتى عندما ينتقلون إلى النوادي الكبيرة، لأن الندم سيكون بعد نهاية المسيرة الكروية”.

“لقد غيرت ديانتي وتوقفت عن شرب الخمر من أجل رياض محرز كمذ أن تعرفت عليه قبل 7 سنوات، لكن بعد إنتقالنا إلى مدينة مانشستر سنة 2018 أصبح يعاملنا ببرودة”.

“رياض الذي كنت أعرفه يختلف تماما عن رياض الحالي، أصبح يقيم الحفلات مثل لاعبي كرة القدم، أنا لا أكرهه لأنه كلمة قوية، لكنني مصدومة وحزينة لما يفعله، لقد تركني بشكل مفاجئ ولكنه يلقي الللوم على ضغوط اللعب في مانشستر سيتي، لكن الآن هو يقضي كل وقته في السفر والعإجازات دون الإهتمام بالعالم”

تعرقت على محرز عندما كنت أعمل في دور ثانوي في فيلم “كينغسمان” سنة 2014 حيث كان أول لقاء بشارع أكسفورد، لم أكن أعرف من يكون، لم يكن مشهورا في ذلك الوقت، لكنه كان ذجابا وأعجب به كثيرا، كان لطيفا معي، وكان يخبرني بإستمرار أنني جميلة ويسأل عن حياتي ويجعلني أشعر أنني مميزة، أخبرني أنه يحبني وأنه يرغب بأن أكون أم أطفاله، بعد أربعة أشهر عن لقائنا تزوجنا في حفل منزلي سرّي، أحببته وغيرت ديانتي وحتى عاداتي اليومية، توقفت عن شرب الخمر لأنه لا يشرب، وأعجبت بقيمه وكنت أرغب بالحصول على حياة عائلية قوية

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb