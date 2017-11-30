“ريتا” سند محرز خارج الملاعب

عبرت “ريتا محرز” زوجة الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي عن إعجابها الشديد و حُبها لإبن مدينة تلمسان.
ونشرت السمراء صاحبة الأصول الهندية صورة لها رفقة زوجها صبيحة اليوم عبر حسابها الرسمي في “الإنستغرام”.
وأرفقت ذلك بعبارة:”نحن ضد العالم.. أستطيع قول مليون كلمة في حق هذا الرجل”
وصنعت صورة نجم الثعالب مع زوجته الحدث وسط مُعجبيه و حتى شقيق اللاعب “وليد” وضع إعجاب لمنشور “ريتا محرز”
وتُعتبر علاقة لاعب لوهافر السابق بزوجته مُميزة، حيث ظهرت معه في الكثير من المرات أبرزها إحتفالات ليستر بلقب البريمرليغ 2016.
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