“ريتا” سند محرز خارج الملاعب

عبرت “ريتا محرز” زوجة الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي عن إعجابها الشديد و حُبها لإبن مدينة تلمسان.

ونشرت السمراء صاحبة الأصول الهندية صورة لها رفقة زوجها صبيحة اليوم عبر حسابها الرسمي في “الإنستغرام”.

وأرفقت ذلك بعبارة:”نحن ضد العالم.. أستطيع قول مليون كلمة في حق هذا الرجل”

وصنعت صورة نجم الثعالب مع زوجته الحدث وسط مُعجبيه و حتى شقيق اللاعب “وليد” وضع إعجاب لمنشور “ريتا محرز”

وتُعتبر علاقة لاعب لوهافر السابق بزوجته مُميزة، حيث ظهرت معه في الكثير من المرات أبرزها إحتفالات ليستر بلقب البريمرليغ 2016.