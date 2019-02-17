ريتا فخورة بآداء محرز أمام “نيو بورت كاونتي”

عبرت الحسناء الهندية “ريتا جوهال” عن سعادتها بعودة زوجها الجزائري رياض محرز للتألق بالملاعب الإنجليزية، عقب مساهمته في تأهل فريقه مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز هدفا رائعا في شباك “نيو بورت كاونتي”، ليرد على كل المشككين عقب التهميش الذي طاله من طرف مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ونشرت زوجة اللاعب الجزائري “ريتا جوهال” مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام يظهر فيه رياض محرز أثناء إدلائه بتصريحاته عقب نهاية اللقاء مرفوقة بعبارة ” برافو 100% “.