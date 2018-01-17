ريتا: “محرز لا يعلم أنني قلدته في صبغة الشعر”

قلدت الحسناء الهندية “ريتا” زوجها اللاعب الجزائري، رياض محرز، في صبغة شعره “الأشقر” بعد ظهورها بـ “لوك” جديد على شبكات التواصل الإجتماعي.

ونشرت زوجة رياض محرز على حسابها الرسمي بشبكة التواصل الإجماعي “أنستغرام” تظهر فيه بشعرها الأشقر.

وأرفقت “ريتا” مقطع الفيديو بتعليق: “محرز لا يعلم أنني قلدته”

وعلق محرز على فيديو ريتا بـ”إيموجي” الإعجاب والحب، خصوصا أنه كان مرتبطا بمباراة الكأس أمام فريق فليتوود.