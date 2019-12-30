ريتا وأصدقائها يستفزون محرز على أنستغرام !

يبدو أن علاقة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مع زوجته الهندية “ريتا جوهال” تتجه إلى نهايتها بسبب الفيديوهات التي نشرتها هذه الأخيرة من جزيرة بالي الأندونيسية.

ورافقت ريتا صديقيها “صام وبنجامين” إلى الجزيرة الأندنوسية للقيام بإحتفالات نهاية السنة، حيث قام صديقها المصور بنشر صورة على صفحته الرسمية أنستغرام أرفقها بتعليق : “الجزائري خارج اللعبة”.

حيث حاول صديقا ريتا اللذان تربطهما -علاقة شاذة- إستفزاز اللاعب الجزائري رياض محرز الذي حذف عارضة الأزياء الهندية من كل حساباته الشخصية على شبكات التواصل الإجتماعي.