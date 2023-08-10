ريتشارليسون يتفاعل مع فيديو نجل بلايلي في صفحة المولودية

تفاعل اللاعب الدولي البرازيلي ونادي توتنهام ريتشارليسون، مع الفيديو التقديمي ليوسف بلايلي رفقة إبنه بعد إنضمامه لنادي مولودية الجزائر.

ونشر الحساب الرسمي للعميد عبر الأنستغرام، أمس الأربعاء، فيديو لتقديم اللاعب الجديد يوسف بلايلي رفقة نجله بقميص الفريق.

وظهر نجل لاعب الخضر يوسف بلايلي في الفيديو وهو يقلد إحتفالية العصفور التي يقوم بها اللاعب ريشارليسون، بعد تسجيله الأهداف.

وهو الأمر الذي تفاعل معه البرازيلي، حيث قام بإعجاب على الفيديو وأرفقه بتعليق بإيموجي العصفور.