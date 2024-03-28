ريتشارليسون يعترف بمعاناته من الإكتئاب بعد مونديال 2022

إعترف نجم المنتخب البرازيلي ونادي توتنهام، المهاجم ريتشارليسون دي اندرادي، عن معاناته من إكتئاب حاد بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكشف اللاعب ريتشارليسون، في تصريحاته لموقع ESPNUK، أمس الأربعاء، أنه فكر مليا إعتزل عالم كرة القدم، بعد إقصاء منتخب بلاده أمام كرواتيا في ربع نهائي مونديال 2022، ودخل بعدها مرحلة إكتئاب حاد.

وصرح ريتشارليسون:” كنت في ذروة مستواي عندما شاركت في كأس العالم، لكن عشت حالة اكتئاب وأردت الاستسلام، بعد الخروج من البطولة”.

وتابع ريتشا حديثه:”أخبرت والدي الذي دائما ما كان يدعمني، بأنني سأستسلم وأترك الحلم الذي طاردناه هو كأس العالم”.

وكشف نجم السبيرز:”كنت بحاجة إلى طبيب نفسي، لأكشف له مايدور داخل ذهني، ومن الضروري أنني قمت بهذه الخطوة، لقد أنقذ حياتي”.