ريجيكامب: “من الصعب على أي فريق الفوز أمام جمهور المولودية”

نوّه مدرب نادي الهلال السوداني، لورينتو ريجيكامب، بالدور الكبير الذي لعبه أنصار مولودية الجزائر، لدفع فريقهم نحو تحقيق الفوز أمس الجمعة، في اللقاء الذي جمع الفريقان بملعب “علي عمار” بالدويرة.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها عقب نهاية اللقاء لصالح “العميد” بثنائية نظيفة. ضمن الجولة الـ 5 من مجموعات “الشامبينزليغ” قال التقني الروماني: “ليس المدرب ولا الفريق. وإنما الجمهور هو من جلب الفوز”.

وواصل مدرب الهلال السوداني، مشيدا بـ”الشناوة” الذين صنعوا كعادتهم أجواء مميزة في ملعب الدويرة: “هذا الجمهور رائع. ومن الصعب على أي فريق أن يفوز هنا”.

ليضيف في السياق ذاته: “لم يتوقفوا طيلة الـ 90 دقيقة. هذا الجمهور يساعد أي مدرب وأي لاعب ويسهل المهمة، قلتها من قبل الجمهور هذا دعم كبير، شخصيا أعرف هذه الأجواء كبرت فيها، لكن الأمر مغاير لما تكون في أرضية الميدان”.

كما لمح ريجيكامب، إلى تأثر لاعبيه بالضغط الجماهيري الكبير لعشاق اللونين الأخضر والاحمر، وقال: ” كلاعب لا يمكنك اللعب، خاصة إن كنت لم تعش هذه الأجواء من قبل، مستحيل أن تلعب والجمهور لم يتوقف من البداية”.

وأوضح مدرب الهلال، أن الدعم الذي يقدمه أنصار المولودية يساعد فريقهم على الفوز. وختم: “في الأوقات الصعبة وحينما يتراجع مستوى التشكيلة. سيعطيك هذا الجمهور الدفعة اللازمة، ولهذا أهنئ المولودية. وشخصيا لم أرَ مثل هذه الأجواء إلا عندما كنت مدربا للترجي التونسي”.