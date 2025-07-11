ريدون جيجا: “سعيد بتواجدي هنا وسأعمل على تقديم أفضل ما لدي”

أبدى المستقدم الجديد لفريق شباب بلوزداد، اللاعب الألباني، ريدون جيجا، سعادته الكبيرة لالتحاقه بالفريق، مؤكدا عزمه تقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وفي أول تصريح له، عقب ترسيم التحاقه بشباب بلوزداد، صرح جيجا، للصفحة الرسمية للنادي: “سعيد بتواجدي هنا، إنه فريق رائع”.

كما أضاف المهاجم الجديد للنادي البلوزدادي: “أشعر بالرضى، واتيت إلى هنا من أجل بذل قصار جهدي، وألعب”.

وتابع ريدون جيجا: “رأيت مقاطع فيديو للمشجعين وهم مذهلون، كل مباراة مليئة بالمشجعين، هذاأمر رائع”.

يذكر أن ريدون جيجا، أمضى أمس الخميس على عقد يربطه بفريق شباب بلوزداد، إلى غاية 2027.