رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد. وهم سعادة سفيرة جمهورية الغابون ماري روزين ميمي اتسانا، سعادة سفير جمهورية السودان عبد الحفيظ العوضي سيد أحمد الفكي. سعادة سفير جمهورية كوريا مين كيونغ-تي، سعادة سفيرة جمهورية إيطاليا ألسندرا سكيافو، وسعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة موبهار هولمس ماتيني.

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