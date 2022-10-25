ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا

أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين. وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب. وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وانسحبت موردونت من السباق لزعامة حزب المحافظين البريطاني. بعد فشلها في جمع ما يكفي من أصوات نواب الحزب، حيث أفادت التقارير بحصولها على 25 صوتا فقط، فيما جمع سوناك أصوات 194 نائبا.

وخلال الساعات الماضية رجحت كفة سوناك لاسيما بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون من الانتخابات.

واختار حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الاثنين، ريشي سوناك. زعيما للحزب وبالتالي رئيسا لوزراء البلاد، لكن التنصيب الرسمي سيتم اليوم الثلاثاء.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية بأن ريشي سوناك البالغ 42 عاما. سيتولى منصبه رسميا بعد لقاء الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام اليوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، ستعقد رئيسة الوزراء المستقيلة، ليز تراس، آخر اجتماع لمجلس الوزراء. وستلقي خطاب المغادرة في “10 دوانينغ ستريت”، مقر رئاسة الحكومة البريطانية.

وأصبحت تراس صاحبة أقصر ولاية في رئاسة الحكومة البريطانية، إذ بقيت في المنصب لمدة 44 يوما. وبعد خطاب المغادرة ستتوجه إلى قصر باكنغهام، حيث ستعقد اللقاء الأخير لها مع الملك تشارلز الثالث.

وبعد مغادرة تراس للقصر الملكي، سيصل ريشي سوناك إلى هناك، حيث ستجري عملية تسميته رسميا رئيسا للوزراء من جانب الملك.