“ريــمـونــتـادا” الشـــبيـــبة !

إستطاعت شبيبة القبائل قلب الطاولة على ضيفتها مولودية وهران والعودة للتعادل، حيث أنها كانت متأخرة بثلاثية لصفر بعد ساعة من اللعب.

وكانت شباك الحارس عسلة قد تلقت ثلاث أهداف أولها من غربي في الدقيقة الـ9 ثم طيايبة في الدقيقة الـ18 وفريفر في الدقيقة الـ60.

قبل أن يتألق مهاجم “الكناري” عادل جعبوط الذي سجل ثلاثية كاملة في الدقائق التالية د65، د69، د88.

أعاد بذلك اللقاء إلى نقطة البداية ومنقذا شبيبة آيت جودي من خسارة كبيرة على أرضية ميدانها.

للتذكير فإن لاعب الحمراوة غربي ضيع ركلة جزاء في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.