ريفالدو يدعّم ميسي بطريقته الخاصة قبل النهائي

دعّم نجم البرازيل سابقا ريفالدو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بطريقته الخاصة بعدما أكّد انه سيكون مشجّعه الأول في نهائي المونديال.

ونشر ريفالدو تغريدة على حسابه على “انستغرام” تخص “الأيقونة” الأرجنتينية:”بعدما تحقّقت أن البرازيل لن تكون متواجدة في النهائي أو نيمار، لذا سأدعّم الأرجنتين، لا كلام لك، ميسي”.

وأضاف نجم برشلونة الأسبق :” كنت تستحق أن تكون بطل العالم من قبل، لكن الله أعلم بكل شيء، و سيتوجك”.

كما ختم ريفالدو :”أنت تستحق هذا اللقب لشخص أنت ولكرة القدم الرائعة التي لعبتها دائما.. أرفع القبة لك”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]