ريفر بليت يلاقي بوكا جونيورز في إياب نهائي ليبارتادوريس

تتواصل متعة المستديرة الأرجنتينية عندما يستقبل فريق ريفربليت نظيره بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمسية اليوم بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت الجزائري.

ويحتضن ملعب “المونومينتال” نهائي “دوري أبطال أمريكا الجنوبية” بين عملاقي الكرة الأرجنتينية حيث يخوض بوكاجونيورز النهائي الـ11 في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي تربع على عرشها ست مرات.

وسيكون فريق بوكاجينيورز على بعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندنتي الذي يعد النادي الأكثر تتويجا بكأس ليبرتادوريس على مر العصور.

فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (2/2)، على ملعب “لا بومبونيرا” معقل بوكا جونيورز، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.