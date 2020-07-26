“ريلاينس آندسترز” تتفوق على “اكسون موبيل” لتصبح ثاني أكبر شركة للطاقة في العالم 

استطاعت شركة ريلاينس آندسترز التابعة للملياردير الهندي، أن تتفوق على شركة الطاقة الأمريكية المتعددة الجنسيات “إكسون موبيل”.

لتصبح “ريلاينس آندسترز”، ثاني أكبر شركة طاقة من حيث القيمة السوقية في العالم، بعد شركة أرامكو السعودية.

حيث ارتفعت أسهم الشركة الهندية ريلاينس آندسترز في تعاملات يوم الجمعة بنحو 4.3بالمائة لتضيف نحو 8 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية، لتتجاوز 189 مليار دولار.

في حين تراجعت أسهم شركة إكسون موبيل بنحو 0.6 بالمائة لتبلغ القيمة السوقية لها نحو 183.63 مليار دولار.

كما قفزت أسهم الشركة الهندية بنحو 43 بالمائة خلال العام الجاري.

فيما سجلت أسهم إكسون موبيل تراجعًا بنحو 39 بالمائة.

وحافظت شركة أرامكو السعودية على تصدرها للشركات العالمية، حيث تبلغ القيمة السوقية لها 1.76 تريليون دولار.

وتمكن رئيس مجلس إدارة الشركة موكيش أمباني من جذب حوالي 20 مليار دولار إلى منصته الرقمية الواعدة جيو بلاتفورمز من مستثمرين عالميين، منهم فيسبوك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وغيرهم.

وتمكن موكيش أمباني من إضافة 43.7 مليار دولار إلى ثروته منذ أفريل الماضي، ليحتل المركز الخامس في قائمة فوربس لأثرياء العالم بثروة تتجاوز 80.5 مليار دولار، وفي مقابل 36.8 مليار دولار في أفريل الماضي.