ريمس يُشيد بمُستقبل الخضر بعد تألقه في الليغ 1

آشاد الحساب الرسمي لفريق ستاد ريمس بالنجم الدولي الجزائري “إيلان كبال” نظير تألقه أمس الأحد في الليغ 1.

حساب “ريمس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمُستقبل الخضر من مواجهة المُضيف بريست.

وغرد الحساب:”+ 1 تمريرة حاسمة لإيلان كبال”، في إشارة لمُساهمة اللاعب في الهدف الوحيد الذي وقعه فريق ريمس في الجولة ال10.

يُذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي استدعى كبال لأول مرة للمُنتخب الوطني خلال مواجهتي النيجر في التربص الماضي.