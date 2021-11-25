ريمونتادا الوفاق تُجبر شباب بلوزداد على التعادل

تعادل أمسية اليوم الخميس فريق شباب بلوزداد أمام مُضيفه وفاق سطيف بهدفين في كل شبكة.

المواجهة التي لُعبت بملعب 08 ماي 1945 بسطيف تدخل لحساب الجولة ال5 من الرابطة المُحترفة.

تقدم للفريق البلوزدادي “إسلام باكير” في الدقيقة ال38 قبل أن يُضيف ماحي بن حمو الثاني في الدقيقة ال42.

وفي الدقيقة ال54 قلص الوفاق النتيجة عن طريق عبد الرحيم دغموم قبل أن يُعدل بودبوس النتيجة في الدقيقة ال88 من ركلة جزاء.

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