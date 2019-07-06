“ريمونتادا” رائعة تقود “نيجيريا” لقهر “الكاميرون” والتأهل لربع نهائي “الكان” !!

تأهل المنتخب النيجيري أمسية اليوم السبت للدور الربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وذلك بعد الفوز على المنتخب الكاميروني بثلاثية لهدفين في لقاء الدور الثمن النهائي الذي لُعب بملعب “الإسكندرية”.

سجل ثلاثية نيجيريا كل من أوديون إيغالو في مناسبتين في الدقيقتين ال19 وال63 إضافة إلى أليكس إيوبي في الدقيقة ال66.

بينما بصم على ثنائية الكاميرون كل من ستيفان باهوكين وكلينتون موا نجي في الدقيقتين ال41 وال44.

وبهذا يُغادر حامل اللقب المنافسة من الدور الثمن النهائي.