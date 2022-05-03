ريمونتادا ليفربول تقوده لعبور فياريال والتأهل لنهائي دوري الأبطال

بلغ سهرة اليوم الثلاثاء فريق ليفربول الانجليزي نهائي منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا أمام فياريال الاسباني.

تأهل الليفر جاء عقب الفوز بثلاثية لهدفين في لقاء العودة من الدور نصف النهائي بملعب لاسيراميكا.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من فابينيو، لويس دياز وساديو ماني في الدقائق 62، 67 و74.

بينما وقع ديا وكوكلان ثنائية الغواصات الصفراء في الدقيقتين 3 و41 مع طرد كابوي في الدقيقة 85.

كما كان لقاء الذهاب بملعب آنفيلد قد شهد فوز الريدز أيضا بثنائية دون رد.

وسينتظر ليفربول المتأهل من النصف النهائي الثاني بين ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي.