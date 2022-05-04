ريمونتادا مجنونة أمام السيتي تقود الريال لنهائي دوري الأبطال

بلغ سهرة اليوم الأربعاء فريق ريال مدريد الاسباني نهائي منافسة كأس دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الانجليزي.

مواجهة العودة بملعب سانتياغو بيرنابيو انتهت بفوز الملكي بثلاثية لهدف وحيد بعد اللجوء للوقتين الإضافيين.

الساحر الجزائري رياض محرز منح التقدم لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي عند حلول الدقيقة ال73.

قبل أن يُسجل الريال ثلاثية في الدقيقتين 90 و90+1 عن طريق رودريغو إضافة إلى الدقيقة 5 من الوقت الإضافي الأول عن طريق كريم بن زيمة من ركلة جزاء.

وسيصطدم النادي الملكي بليفربول الانجليزي، بينما يعجز محرز في بلوغ النهائي للمرة الثانية في مشواره.