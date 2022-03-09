ريمونتادا مجنونة بطلها “بن زيمة” تقود الملكي لإقصاء باريس سان جيرمان

قاد سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، فريقه ريال مدريد لإقصاء باريس سان جيرمان.

مواجهة العودة من الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس دوري أبطال أوروبا عرفت ريمونتادا مجنونة للفريق الاسباني.

حيث انتهى اللقاء بثلاثية لهدف وحيد بعد أن تقدم كيليان مبابي للفرنسيين في الدقيقة 39.

قبل أن يُسجل كريم بن زيمة ثلاثية في الدقائق 61، 76 وال78 على التوالي، ليتأهل الملكي بعد الخسارة في الذهاب ب1-0 بملعب حديقة الأمراء بباريس.