ريمون دومينيك يبدي إعجابه بطريقة لعب بن طالب
بقلم فيصل زيان بوزيان
أبدى مدرب المنتخب الفرنسي السابق ريموند دومينيك، إعجابه بطريقة لعب الدولي الجزائري ونادي ليل نبيل بن طالب.
وصرح المدرب السابق للديكة ديمونيك، لستوديو “L’Equipe du Soir”، بعد مباراة ليل و أولمبيك مارسيليا، والتي بصم فيها بن طالب على مستويات راقية في المواجهة:”بن طالب يدير كل شيء في الميدان، خلال الأوقات القوية والحرجة من المباراة”.
وأضاف دومينيك مشيدا بمستويات بن طالب:”يعرف كيف يدافع وكيف يتموضع في الميدان، فهو دائما ما يعطي الحلول، ويمثل توازن هذا الفريق”.
وتابع المتحدث:” بن طالب يذكرني بماتيتش عندما يكون في حالة جيدة، لأنه عداء ماراثون يركض في كل الاتجاهات ويتدخل من جميع الجوانب”.
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