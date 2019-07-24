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ريمي غارد: “تايدر يقدم الكثير للفريق لكن عليه تصحيح بعض الأمور”

الرياضة
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ريمي غارد: “تايدر يقدم الكثير للفريق لكن عليه تصحيح بعض الأمور”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد مدرب أمباكت مونتريال الكندي، ريمي غارد، بالدور الذي يلعبه سفير تايدر في فريقه، مطالبا إياه في ذات الوقت بتصحيح بعض الأمور.

وصرح ريمي غارد، للصحافة الكندية: “تايدر لاعب صاحب خبرة، ومنحنا الكثير في وسط الميدان، لكن هناك أمور يجب تصحيحها”.

وأوضح: “لا يمكن إنكار رغبته في القيام بعمل جيد، لكن هذا يجعله في بعض الأحيان ينسى المبادئ التكتيكية، والعمل الجماعي، والتي تعطل الفريق أكثر من اللازم”.

وأضاف: “تايدر يعد جزء من مشروعنا، وبإمكاننا الحديث في كل شيء بكل راحة، عليه فقط توظيف رغبته الكبيرة في خدمة الفريق”.


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