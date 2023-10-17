ريمي غارنييه :”شبيبة القبائل ستلعب مستقبلا بالقميص الأصلي لـ cappa “

أكد ريمي غارنييه المدير العام لشركة “كابا” الرياضية للألبسة و العتاد الرياضي بفرنسا أنها ستكون الممول الحصري لفريق شبيبة القبائل.

و أكد ريمي غارنييه في تصريح للموقع الرسمي لفريق شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء “أشكر فريق شبيبة القبائل و الرئيس شلول على الشراكة الكبيرة بين شركة كبيرة و فريق كبير،أنا هنا في الجزائر و تحدثت مع العدد من المسؤولين، سنفتح محلات و سنتحدث عن أمور صغيرة و كبيرة كلها عن هذا الأمر في الندوة الصحفية غدا”.

كما أضاف المدير ريمي غارنييه”القميص الجديد سيكون جديدا، و جيدا، و مثل التي تلبسه الأندية الكبيرة مثل موناكو و فيورونتينا”.

وختم غارنييه “نحن نمثل عدد من الاندية العالمية منذ أربعين عاما، أنا هنا لأؤكد أن شبيبة القبائل ستتعامل مع المتعامل الحصري cappa”.

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