ريم سلال: سنشرع في اجراءات الاستئناف غدا بمجلس قضاء الجزائر

تحدثت ريم سلال، ابنة الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، عن الشروع في اجراءات الاستئناف، غدا الاربعاء، لدى مجلس قضاء الجزائر.

وأشارت ابنة سلال، في حديثها مع أقاربها، بعد ادانة والدها، الوزير الاول الاسبق، وشقيقها فارس، أنه سيتم غدا الشروع في الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر.

للتذكير، فقد أدان قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، بـ12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات.

وتم إدانة سلال بجنح منح امتيازات الرشوة، التبديد العمدي لاموال عمومية، التصريح الكاذب.

وتم ادانة فارس سلال بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا لمعزوز.