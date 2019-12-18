ريم غزالي تمر بظروف صعبة وتقول: “ما يحس بالجمرة غير لي كواتو”

كشفت النجمة الجزائرية، وخريجة برنامج “ستار أكاديمي”، ريم غزالي، أنها تمر بظروف صعبة عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وكتبت الفنانة: “رغم الألم سأبقى دائما واقفة.. الله يكون في عوني.. ما يحس بالجمرة غير لي كواتو”.

وتمنت ريم غزالي يوما موفقا لمتابعيها قائلة: ” أتمنى أن يكون يومكم أحسن من يومي”.

للتذكير، أجرت الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، عملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس خارج الوطن قبل حوالي الشهرين.

وتواجه النجمة الجزائرية مرضها بكل قوة، وتطل في كل مرة على محبيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لتطمئنهم على حالتها.