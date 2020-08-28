ريم غزالي من مستشفى باريس: “راني نستنى في النهار اللي ندخل فيه لدزاير”

عبرت خريجة مدرسة ستار أكاديمي، المنتجة الجزائرية، ريم غزالي، عن اشتياقها الشديد للجزائر، بعد غياب دام أكثر من سنة بسبب المرض.

وكتبت ريم غزالي على حسابها الخاص على الانستغرام “راني نستنى في النهار لي ندخل فيه لبلادي ونشوف عائلتي وأحبابي..”

وأضافت “يا رب دعواتكم الله يحمي الجزائر والله يشفي جميع المرضى..آمين”.

كما نشرت ريم غزالي صورة لها مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها وكتبت:”حزينة جدا لكوني بعيدة عنك للمرة الثانية، في المرة الأولى كنت في غيبوبة والمرة الثانية انا في بلد ثاني.. الله يحميك…عيد ميلاد سعيد ماما والحمد لله على كل شيء.. أنا صابرة وأقاوم بكل قوة لكي أعود وأجدكم بسرعة.. احبك.”

للعلم أصيبت الفنانة الجزائرية ريم غزالي بورم خبيث على مستوى الرأس و أجرت أكثر من عملية جراحية و مازالت لم تتعافى بعد.تمنياتنا لها بالشفاء العاجل و العودة إلى عائلتها و جمهورها.