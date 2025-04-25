ريم مصطفى تكشف حقيقة زواجها من محمد صلاح

ردت الفنانة المصرية ريم مصطفى، على الأنباء التي راجت بقوة خلال الأشهر الأخيرة حول زواجها من نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري، محمد صلاح.

وعلقت ريم مصطفى، على هذه الشائعات، خلال استضافتها في برنامج “معكم”، قائلة: “صراحة، أعجبتني هذه الأخبار. لكنها غير صحيحة تماما، فأنا لم ألتق محمد صلاح على الإطلاق”.

كما وجهت رسالة إلى زوجة صلاح، أوضحت فيها أنها لا تربطها أي علاقة بالنجم المصري. وأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

وظهرت ريم مصطفى، في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “سيد الناس” إلى جانب الفنان عمرو سعد. وهو العمل الذي أثار جدلا واسعا عند عرضه.

يُذكر أن صلاح ارتبط في وقت سابق بشائعات مماثلة تتعلق بزواجه من الفنانة المصرية إيمان العاصي.

ويعيش محمد صلاح حياة أسرية هادئة، وهو متزوج وأب لإبنتين. ويحرص صلاح على إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء.