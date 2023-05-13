رينان لودي: “محرز أصعب لاعب واجهته في مسيرتي”

أثنى مدافع نادي نوثينغهام فوريست الإنجليزي، رينان لودي، على فنيات الدولي الجزائري رياض محرز معتبرا إياه أصعب منافس واجهه في مسيرته.

وصرح لودي لموقع “ESPN BRAZIL”: “أصعب لاعب واجهته إلى حد الآن في مسيرتي الكروي، هو رياض محرز”.

كما أضاف المدافع السابق لأتليتيكو مدريد: “في المواجهات الثنائية ضده، لا تعرف إن كان سيراوغك أو سينطلق بالكرة، وإن تحركت أولا انتهى أمرك”.

وأردف الدولي البرازيلي، بخصوص رياض محرز: “إنه يسحب الأشياء التي أمامه بمرونة كبيرة”.

وكان رينان لودي، قد عاش ليلة صعبة الموسم الماضي، عند مواجهته رفقة فريق السابق أتليتيكو مدريد، مانشستر سيتي، ونجمه رياض محرز، ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.