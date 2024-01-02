رين الفرنسي يورط بلماضي في قضية غويري

أصدر نادي رين الفرنسي، بيانا كذّب فيه تصريحات الناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص غياب لاعبه أمين غويري، عن نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وكان بلماضي، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن غويري هو من أخبره باحساسه ببعض الآلام على مستوى الركبة، وأن رين الفرنسي، أرسل تقريرا خاصا باللاعب بعد طلب من “الفاف”.

وهي التصريحات التي نفاها الفريق الفرنسي، في بيان عبر موقعه الالكتروني أمس الاثنين، جاء فيه: “بعد تصريحات مدرب منتخب الجزائر، يؤكد نادي رين بأن كل المعلومات حول الحالة الصحية لأمين غويري قد تم إرسالها للمنتخب الجزائري في الوقت المحدد، من أجل اتخاذ القرار النهائي حول مشاركة اللاعب من عدمها في نهائيات كأس أمم أفريقيا”.

وأضاف الفريق الفرنسي: “نادي رين يتأسف كثيرا على تضييع اللاعب فرصة المشاركة في هذه البطولة، ويتمنى حظًا سعيدًا للمنتخب الجزائري فيها”.