“رين” لا يعارض رحيل بن سبعيني

أكدت إدارة نادي رين الفرنسي، عدم معارضتها رحيل مدافعها الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرّح مندوب رئيس نادي رين، أوليفي ليتانغ في هذا الخصوص خلال ندوة صحفية، بأن إدارة ناديه لا تعارض رحيل رامي بن سبعيني.

وأضاف ذات المتحدث، أن الأمر مرتبط بما سيجنيه الفريق، من بيع عقد الدولي الجزائري، المرتبط بعقد مع ناديه رين، إلى غاية 2020.

وأوضح أوليفي ليتانغ، أنه في حال عدم تلقي عرض مقنع لبيع عقد بن سبعيني، فإن النادي سيكون سعيدا بالإحتفاظ بخدماته.

يذكر أن العديد من الأندية الأوربية، مهتمة بخدمات رامي بن سبعيني، 23 عاما، على غرار شتوتغارد الألماني، فنرباتشي التركي، وإيفرتون الإنجليزي.