رين مهتم بخدمات سليماني

الرياضة
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رين مهتم بخدمات سليماني
بقلم كريم.تيغرمت

دخل الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، ضمن اهتامات نادي رين الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أن سليماني يتواجد ضمن اهتمامات مسؤولي نادي رين، الساعين لتعزيز صفوفهم بمهاجم جديد تحسبا للموسم المقبل.

ووقع اختيار إدارة رين، على الدولي الجزائري، بالنظر لما قدمه الموسم الماضي في الليغ1، بألوان نادي موناكو.

وحسب ذات المصادر، فإن علاقة وطيدة تربط رئيس نادي رين، نيكول هالفاك، بمسؤولي ليستر سيتي، ما قد يسهل مهمتهم في اتمام هذه الصفقة.

يذكر أن إسم اسلام سليماني، تم تداوله في العديد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصفي الجاري، على غرار ناديه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.


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