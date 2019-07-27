رين يرفض تسريح بن سبعيني مقابل 7.5 مليون أورو

رفض نادي رين الفرنسي، آخر العروض التي تلقاها بخصوص لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، والتي بلغت قيمتها 7.5 مليون أورو.

وكشفت الصحافة الفرنسية، أنّ نادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني، قدم عرضا رسميا لمسؤولي نادي رين، بقيمة 7.5 مليون أورو، لشراء عقد بن سبعيني.

واعتبرت إدارة النادي الفرنسي، أن العرض المقترح لا يمثل القيمة الحقيقية للاعبهم الجزائري، الذي برز بقوة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويطمح نادي رين الفرنسي، إلى بيع عقد رامي بن سبعيني، المطلوب من عدة أندية أوروبية، بمبلغ لا يقل عن 15 مليون أورو.

يذكر أن مدافع الخضر، رامي بن سبعيني، لازال مرتبطا مع ناديه رين الفرنسي، بعقد إلى غاية صيف 2020.