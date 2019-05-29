“رين” ينتظر عروضا رسمية لـ”بن سبعيني”

لا تزال وضعية الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني غير واضحة مع “رين”، وذلك رغم حصوله على بطاقة خروج من النادي.

ولم تتحرك الأمور بصفة إيجابية مثلما أشار له “فوت ميركاتو”، والذي أكد بأن الأمور تبقى مُراوحة لمكانها منذ نهاية الموسم.

ولم يتلقى أبناء منطقة “لا بروتان” حاليا أي عرض رسمي بشأن مُدافعهم مُتعدد المناصب، وهو الذين كانو يتوقعون عكس ذلك.

يُشار بأن إبن مدينة قسنطينة مُتواجد حاليا على رادار العديد من الفرق المُحترمة على غرار، نابولي، هوفنهايم، ريال بيتيس وإشبيلية.

وسبق أن تواجد خريج “بارادو” محل إهتمام بعض الأندية الإنجليزية وعلى رأسها “إيفرتون” ولكن دون تجسد ذلك على أرض الواقع.