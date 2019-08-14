رين يوجه رسالة شكر وعرفان لبن سبعيني

وجه نادي رين الفرنسي، رسالة شكر وعرفان، للدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بعد ترسيم انضمامه لنادي مونشنغلادباخ الألماني.

ونشرت إدارة نادي رين، رسالة عبر الحساب الرسمي للفريق، على “تويتر”، جاء فيها: “نادي رين، ومونشنغلادبخ، توصلا لاتفاق نهائي بخصوص صفقة بن سبعيني”.

وأضاف مسؤولو رين: “النادي يشكر رامي، على كل ما قدمه للفريق، وعلى احترافيته، إضافة لحضوره الذهني الذي لا يمكن تعويضه، ويتمنى له الأفضل”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، رسم انتقاله إلى نادي مونشنغلادباخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمكا من نادي رين الفرنسي.