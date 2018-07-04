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“رين” يُحضر بديل بن سبعيني ويؤكد رحيله

الرياضة
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“رين” يُحضر بديل بن سبعيني ويؤكد رحيله بن سبعيني
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن النجم الدولي الجزائري ولاعب فريق رين الفرنسي رامي بن سبعيني يقضي أخر أيامه داخل أسوار الفريق الأحمر والأسود.

حيث كشفت  “ليكيب” الفرنسية أمسية اليوم الأربعاء أن إدارة فريق رين تهدف للتعاقد مع مدافع فريق أولمبيك ليون فرناندو مارسال.

وأضافت “ليكيب” أن  رين يسعى لضم صاحب ال29 ربيعا  الذي يرتبط مع “لوال” لغاية جوان 2021 من أجل خلافة مُدافع المنتخب الوطني الذي يستعد للرحيل.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت اليوم أن إبن قسنطينة على وشك الإنضمام لفريق إيفرتون الإنجليزي بعد تقدم المفاوضات بين فريقه والمُسيريين الإنجليز.


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